Турчак дал уральским "единороссам" "идеологические" установки, а местные выборы оставил без внимания

В ходе визита в Екатеринбург секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что к апрелю текущего года может быть проведен ребрендинг региональных отделений партии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это не просто смена вывесок и нашивок, - заявил функционер. - Это те изменения партии, которые уже начались".

Кроме того, по его словам, на сегодняшнем заседании Уральского Межрегионального координационного совета (МКС) партийцы обсудили подготовку к выборам президента и стоящие в этой связи перед партией задачи, в том числе - мобилизацию сторонников и подготовку корпуса наблюдателей.

Также на МКС обсуждали политические задачи, связанные с идеологией: запрос на обновление, по словам Турчака, есть как у избирателей, так и у самих партийцев.

"Недавно мы создали политуправление, которое будет заниматься выработкой предложений. Сегодня мы обсудили это с регионами", - пояснил он.

По словам руководителя исполкома свердловского регионального отделения партии, депутата думы Екатеринбурга Александра Косинцева, которого сегодня ввели в состав МКС и назначили руководителем рабочей группы по координации деятельности межмуниципальных координационных советов, партия не только целенаправленно ведет работу на мобилизацию сил перед выборами, но и думает о своем будущем имидже.

"Действительно, на встрече с партийным активом обсуждался вопрос ребрендинга для партии в целом, - пояснил Накануне.RU "единоросс". - Направление [ребрендинга] будет определяться после интеллектуальных дискуссий, которые пройдут по всей стране в ближайшие месяцы, в Москве для этого даже создан экспертный совет".

Партийцы и привлеченные эксперты собираются дискутировать, в том числе, относительно определения идеологической платформы.

"Подробнее Турчак этот вопрос не пояснил, - сказал новый член МКС. - Потому что это полномочия экспертного совета. Например, что важнее, государство, общество или человек? Что в приоритете? Вот это пример идеологических подходов, которые и будем определять".

Тема предстоящих в сентябре этого года выборы в думу Екатеринбурга, по словам Косинцева, не поднималась вообще.