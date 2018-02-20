"Уралкалий" - среди лидеров по индексам Российского союза промышленников и предпринимателей

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) включил "Уралкалий" в список российских компаний-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

По итогам 2017 года "Уралкалий" вошел в число лидеров по индексам "Вектор устойчивого развития" и "Ответственность и открытость".

Индекс "Вектор устойчивого развития" анализирует динамику деятельности компаний, его основная цель — оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей предприятий за определенный период времени.

Индекс "Ответственность и открытость" анализирует качество раскрытия информации о корпоративной социальной ответственности (КСО) в публичной корпоративной отчетности, а также определяет направления, приоритетные для лидеров российского бизнеса в сфере КСО.

Отметим, что индексы РСПП по устойчивому развитию, корпоративной ответственности и отчетности составляются с 2014 года. Цель проекта — создание инструментария независимой оценки деятельности компаний с целью продвижения системного представления об устойчивом развитии и корпоративной ответственности, а также повышения уровня прозрачности и качества управления в этой области. С 2017 года индексы РСПП включены в международную базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития