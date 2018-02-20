Киев хочет сделать 26 февраля "днем сопротивления Крыма российской оккупации"

26 февраля на Украине официально может быть объявлен "днем сопротивления Крыма российской оккупации". Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова. По ее словам, соответствующий проект указа сейчас находится в администрации президента Петра Порошенко.