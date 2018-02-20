Киев хочет сделать 26 февраля "днем сопротивления Крыма российской оккупации"

26 февраля на Украине официально может быть объявлен "днем сопротивления Крыма российской оккупации". Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова. По ее словам, соответствующий проект указа сейчас находится в администрации президента Петра Порошенко.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, в последние недели украинские чиновники рассказали о подробностях сдачи Крыма. В частности, глава СНБО Украины Александр Турчинов подтвердил, что Крым для Киева стал разменной монетой для легализации новой власти. А последний глава украинского Крыма Анатолий Могилев сказал, что Крым сдавали по указке Запада.