В заксобрание Пермского края внесен законопроект о создании Краснокамского городского округа

Вопрос о создании Краснокамского городского округа внесен на рассмотрение в заксобрание Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из текста законопроекта, преобразование осуществляется в целях ускорения социально-экономического развития муниципального образования и повышения уровня жизни проживающего в нем населения. Рассмотрением проекта займется комитет по государственной политике и местному самоуправлению. После проект будет вынесен на заседание парламента.

Переходный период преобразования Краснокамского городского поселения в городской округ установлен до 1 января 2019 г. За это время будут сформированы органы местного самоуправления, разграничение имущества, а также урегулирован ряд других вопросов.

Напомним, ранее инициативу поддержали депутаты Краснокамского района и Краснокамска на основе публичных слушаний.