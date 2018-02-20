Патрушев предупредил об угрозе вмешательства хакеров в российские выборы

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о возможных рисках перед президентскими выборами.

Как передаёт ТАСС, в ходе совещания по кибербезопасности он обратил внимание на угрозу политических, экономических и информационных акций, среди которых – внедрение в оборудование объектов критической инфраструктуры, аппаратно-программных закладок, что может вызвать сбои в работе государственной автоматизированной системы "Выборы".

Чтобы противодействовать этому, Патрушев потребовал обеспечить требования подключения объектов критической инфраструктуры и информационных ресурсов к компьютерным сетям общего пользования.