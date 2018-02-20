Тюменец попал под суд за хранение двух килограммов марихуаны

41-летнего жителя деревни Нариманова судят за хранение в своем доме крупной партии марихуаны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данным следствия, 1 февраля силовикам сообщили, что в деревне Нариманова хранятся наркотические средства, при этом в разговоре прозвучал конкретный адрес. Полиция выехала на место, и в предбаннике одного из домов нашла два пакета и мешок с коноплей, партия весом более 2 кг. Хозяин жилища был "под кафом".

Дело ушло в Тюменский районный суд.