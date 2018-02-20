Под Киевом пьяный украинский военный стрелял из автомата и бросал гранаты в соседей

В селе Залесье Киевской области пьяный украинский военный, воевавший в Донбассе, открыл огонь из автомата по мирным гражданам и бросил две гранаты в их двор. Об инциденте в Facebook написал глава областной полиции Дмитрий Ценов.

Когда вояку приехала задерживать полиция, он открыл огонь и по полицейским, а также бросил в них боевую гранату. Потом 53-летний бывший участник "АТО" пытался скрыться на служебном автомобиле, но был задержан и обезврежен на месте преступления.

В результате взрывов пострадали два человека - соседи преступника. Им оказывается медицинская помощь. Заведено три уголовных дела: по факту покушения на умышленное убийство, угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Как сообщало Накануне.RU, пьянство является одной из распространенных причин убийств в ВСУ. Так, 14 февраля под Мариуполем в результате пьяной стрельбы погибло четверо боевиков ВСУ. 18 февраля под Донецком украинский военнослужащий спьяну застрелил сослуживца.