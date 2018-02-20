МИД сообщил о десятках раненых в Сирии россиян

в этот день
21.02.18
00:03
В Екб.02:03
Общественники Екатеринбурга просят включить телебашню в реестр памятников культуры
Широтный ход предложили подключить к подземной АТЭЦ
На Урале педофил насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя
Главное
В "Лаборатории Касперского" заявили об угрозе "цифровой колонизации" России

Тема дня
Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Юрий Болдырев на Ямале: "Севера нельзя ставить на вульгарные рыночные рельсы" "Раньше мы на Севере от нечего делать шли в магазин и что-нибудь покупали. Здесь очень скучно же. Взял, пошел купил себе телевизор или еще какую штуку. Просто от нечего делать, — ностальгирует собеседник по безоблачным денькам. — Теперь зарплаты мизерные, я, работая в нефтянке, при всех северных надбавках и коэффициентах, получал 44 тыс. руб. при необходимых для содержания семьи 90 тыс. То есть я, работая, был за чертой бедности".
20.02.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Турчинов признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крымом пожертвовали ради легализации Порошенко
Сносит крышу. В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки с хором Турецкого, обвалился потолок
Отвез друга за девушкой. В Екатеринбурге юноше грозит тюрьма за оборону
"Картошку жарили, а потом тр...сь". На Южном Урале задержали педофила, который насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя
Порошенко призвал в Мюнхене "дожать Россию" и захватить Донбасс силами ООН
ФАС снова взяла под контроль топливный рынок после заявлений Путина
В РКК "Энергия" признали окончание доминирующего положения РФ в космонавтике
Ритейлеры заявили об угрозе закрытия аптек в малых городах
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 1190



Новости
20.02.2018 16:03 Мск (18:03 Екб)
происшествия | За рубежом
МИД сообщил о десятках раненых в Сирии россиян
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

удар США по сирийской армии, ЧВК, Сирия, 7 февраля (2018) | Фото: youtube.com

В МИД РФ заявили, что в недавнем боестолкновении в Сирии есть погибшие граждане РФ и стран СНГ и несколько десятков раненых.
Читайте также:

«Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений», - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, размещенном на сайте ведомства.

"Учитывая, что речь идет о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые - их несколько десятков", - сообщили в МИД.

Отмечается, что "им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях".

Напомним, что ранее официальные структуры в США сообщили, что в Сирии в провинции Дэйр-эз-Зор 7 февраля вооруженные силы США нанесли удар по проасадовским силам, произошло это в долине реки Евфрат. В России по неофициальным источникам распространяется информация о том, что под огонь попали россияне – сотрудники так называемой ЧВК "Вагнера". Данные о возможных потерях разнятся – называются цифры в 100, 200 и даже в 644 человека, среди которых – не только наемники, но и якобы военнослужащие Сил специальных операций ВС РФ.

Активисты "Другой России" вскоре сообщили, что в этом бою погиб их соратник, член движения, бывший доброволец Донбасса Кирилл Ананьев.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе боестолкновения, обстоятельства которого сейчас выясняются, могли погибнуть пятеро россиян, но их гражданство еще требует уточнения.

Агентство Рейтер заявляло, в жертвами налета могли стать до 300 сотрудников частной военной компании, связанной с Кремлем. Военврач на условиях анонимности сообщил агентству, что в Москву прибыли три транспортных самолета с ранеными в ходе инцидента.

Атаман казачьего общества "Ховрино" Евгений Шабаев, посетивший Центральный военный госпитале Минобороны в Химках, рассказал, что несколько отделений учреждения практически полностью заняты ранеными.

Начальник мобилизационного отдела ОД "Новороссия" Михаил Полынков сообщает о том, что безвозвратные потери отрядов ЧВК, состоявших из россиян и дончан, составляют 334 человека.

Другие новости по темам: сирия, россияне, мид рф
20.02.2018 16:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:03 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.02.2018 08:20 Мск
Рейтер сообщает о 300 россиянах, погибших под Дейр-эз-Зором

Ранее 14.02.2018 01:27 Мск
Появились кадры удара коалиции США, в результате которого погибли россияне

Ранее 13.02.2018 21:25 Мск
В результате удара американских ВВС по объектам в Сирии погибли десятки россиян








Добавить комментарий:

МИД сообщил о десятках раненых в Сирии россиян
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+