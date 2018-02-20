МИД сообщил о десятках раненых в Сирии россиян

В МИД РФ заявили, что в недавнем боестолкновении в Сирии есть погибшие граждане РФ и стран СНГ и несколько десятков раненых.

«Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений», - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, размещенном на сайте ведомства.

"Учитывая, что речь идет о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые - их несколько десятков", - сообщили в МИД.

Отмечается, что "им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях".

Напомним, что ранее официальные структуры в США сообщили, что в Сирии в провинции Дэйр-эз-Зор 7 февраля вооруженные силы США нанесли удар по проасадовским силам, произошло это в долине реки Евфрат. В России по неофициальным источникам распространяется информация о том, что под огонь попали россияне – сотрудники так называемой ЧВК "Вагнера". Данные о возможных потерях разнятся – называются цифры в 100, 200 и даже в 644 человека, среди которых – не только наемники, но и якобы военнослужащие Сил специальных операций ВС РФ.

Активисты "Другой России" вскоре сообщили, что в этом бою погиб их соратник, член движения, бывший доброволец Донбасса Кирилл Ананьев.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе боестолкновения, обстоятельства которого сейчас выясняются, могли погибнуть пятеро россиян, но их гражданство еще требует уточнения.

Агентство Рейтер заявляло, в жертвами налета могли стать до 300 сотрудников частной военной компании, связанной с Кремлем. Военврач на условиях анонимности сообщил агентству, что в Москву прибыли три транспортных самолета с ранеными в ходе инцидента.

Атаман казачьего общества "Ховрино" Евгений Шабаев, посетивший Центральный военный госпитале Минобороны в Химках, рассказал, что несколько отделений учреждения практически полностью заняты ранеными.

Начальник мобилизационного отдела ОД "Новороссия" Михаил Полынков сообщает о том, что безвозвратные потери отрядов ЧВК, состоявших из россиян и дончан, составляют 334 человека.