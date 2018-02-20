Кандидаты на должность директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге презентовали свои проекты

В Екатеринбурге завершился второй этап конкурса на должность директора ГБУ "Шарташский лесной парк", в ходе которого все четыре кандидата представили свои презентации, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

В рамках конкурса свои проекты представили: Леонид Гункевич, Артур Зиганшин, Семен Копьев и Александр Умников, а также два соискателя, которые не прошли отбор, но пожелали рассказать о своих идеях: Мария Бубенцова и Никита Сучков.

Напомним, что Евгений Куйвашев объявил о проведении открытого конкурса на должность директора лесопарка в начале января. А недавно состоялись слушания по проекту благоустройства парка, где горожанам показали проект преображения Шарташа.

По словам заместителя председателя экспертной комиссии, министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, в каждой презентации была своя "изюминка" и идеи, которые имеют право на жизнь.

Он также уточнил, что одна из главных задач, которая будет стоять перед директором парка – сохранение экологического потенциала территории.

Так, Леонид Гункевич предложил вниманию экспертной комиссии концепцию smart-парка, где будет хороший wi-fi, приложения, которые позволяют следить за жизнью парка и быть в курсе эвентов. Проект Семена Копьева рассчитан на то, чтобы увеличить территорию парка и сделать Шарташ девятым районом Екатеринбурга.

В ближайшее время по результатам второго этапа комиссия определит двух победителей. После чего соискателей ждет собеседование с губернатором Евгением Куйвашевым.