В Челябинске задержали анархистов, повесивших экстремистский баннер у здания УФСБ

В Челябинске задержаны анархисты, разместившие экстремистский баннер у здания УФСБ по Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, подозреваемых задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму и УФСБ России по Челябинской области.

"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 (Хулиганство) УК РФ. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 15 февраля. На заборе у здания регионального УФСБ был размещен баннер экстремистского содержания. В соцсети было опубликовано видео, на котором анархисты вывешивают плакат на забор управления. Как заявили авторы ролика, их акция – "знак солидарности с репрессируемыми по всей стране анархистами".