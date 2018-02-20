Порошенко возглавляет коррупцию на Украине, - "New York Times"

На Украине власть и бизнес тесно сплетены, в стране процветает коррупция, и ее символом является Петр Порошенко. Об этом написало статью американское издание "New York Times".

В качестве примера издание привело то, что Министерство обороны Украины приобрело в прошлом месяце 100 новых военных машин скорой помощи, о чем заявлялось в качестве достижения.

"Однако в этом заявлении не упоминалось, что многие машины скорой помощи уже сломались. Или что они были проданы военным по контракту без предъявления претензий автокомпании, принадлежащей высокопоставленному должностному лицу, ответственному за закупки для вооруженных сил Украины. И что этот чиновник - Олег Гладковский, старый друг и деловой партнер президента Украины Петра Порошенко", - пишет "New York Times".

Символом переплетения бизнеса и политики на Украине издание видит три роскошных виллы на южном побережье Испании. Они принадлежат Порошенко, Гладковскому и Игорю Кононенко, еще одному деловому партнеру Порошенко, который возглавляет его фракцию в парламенте.

"Все трое были богатыми бизнесменами, прежде чем занимать официальные должности, но тем не менее они по-прежнему вызывают подозрения, не рассказывая о своих владениях. Ни один из них не объявил испанские объекты в обязательной регистрации активов и ежегодной декларации о доходах старших должностных лиц, введенной в 2016 году", - подчеркивает "New York Times".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце года в ООН заявили об офшорах Порошенко на Британских Виргинских островах. А "Deutsche Welle" писало об "отмывании денег" Порошенко в Германии.