Порошенко возглавляет коррупцию на Украине, - "New York Times"

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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Юрий Болдырев на Ямале: "Севера нельзя ставить на вульгарные рыночные рельсы" "Раньше мы на Севере от нечего делать шли в магазин и что-нибудь покупали. Здесь очень скучно же. Взял, пошел купил себе телевизор или еще какую штуку. Просто от нечего делать, — ностальгирует собеседник по безоблачным денькам. — Теперь зарплаты мизерные, я, работая в нефтянке, при всех северных надбавках и коэффициентах, получал 44 тыс. руб. при необходимых для содержания семьи 90 тыс. То есть я, работая, был за чертой бедности".
20.02.2018
политика ;
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Новости
20.02.2018 15:58 Мск (17:58 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Порошенко возглавляет коррупцию на Украине, - "New York Times"
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Порошенко, закрыл глаза (2015) | Фото: www.newsfiber.com

На Украине власть и бизнес тесно сплетены, в стране процветает коррупция, и ее символом является Петр Порошенко. Об этом написало статью американское издание "New York Times".
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В качестве примера издание привело то, что Министерство обороны Украины приобрело в прошлом месяце 100 новых военных машин скорой помощи, о чем заявлялось в качестве достижения.

"Однако в этом заявлении не упоминалось, что многие машины скорой помощи уже сломались. Или что они были проданы военным по контракту без предъявления претензий автокомпании, принадлежащей высокопоставленному должностному лицу, ответственному за закупки для вооруженных сил Украины. И что этот чиновник - Олег Гладковский, старый друг и деловой партнер президента Украины Петра Порошенко", - пишет "New York Times".

Символом переплетения бизнеса и политики на Украине издание видит три роскошных виллы на южном побережье Испании. Они принадлежат Порошенко, Гладковскому и Игорю Кононенко, еще одному деловому партнеру Порошенко, который возглавляет его фракцию в парламенте.

"Все трое были богатыми бизнесменами, прежде чем занимать официальные должности, но тем не менее они по-прежнему вызывают подозрения, не рассказывая о своих владениях. Ни один из них не объявил испанские объекты в обязательной регистрации активов и ежегодной декларации о доходах старших должностных лиц, введенной в 2016 году", - подчеркивает "New York Times".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце года в ООН заявили об офшорах Порошенко на Британских Виргинских островах. А "Deutsche Welle" писало об "отмывании денег" Порошенко в Германии.

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20.02.2018 15:58 Мск | Евгений Чернышёв
17:58 Екб


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Порошенко возглавляет коррупцию на Украине, - "New York Times"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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