Из футбольного клуба "Урал" ушел вратарь

Голкипер ФК "Урал" Андрей Тимофеев покинул клуб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, футболист уже заключил контракт с клубом ПФЛ "Сызрань-2003". Уроженец Ивделя является воспитанником "Урала", за основной состав Тимофеев провел один матч в Премьер-лиге, а также выступал за команду "Урал-2" и молодежный состав.

В клубе пожелали Андрею Тимофееву успешного продолжения профессиональной карьеры.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в "Урале" официально подтвердили переход полузащитника Отмана Эль-Кабира - с голландским футболистом марокканского происхождения заключен долгосрочный контракт.