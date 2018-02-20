Пятеро югорских силовиков обвиняются в получении взяток на миллион

11 югорчанам, среди которых пятеро – силовики, вменяют получение многотысячных взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, в 2016-17 гг. сотрудники различных отделов ГИБДД получали от бизнесменов деньги за беспрепятственный незаконный проезд грузового транспорта. Общая сумма полученных денег – более 1 млн руб.

Задержано 11 человек, в том числе пятеро силовиков. Последним предъявлены обвинения в получении взяток. Двое из них – под домашним арестом, один – под стражей. Вопрос об аресте еще одного из задержанных сотрудников ГИБДД решится в ближайшее время.