Вкладчики "Югры" совершили массовый "набег" на штаб Путина в Тюмени

Вкладчики банка "Югра" продолжают добиваться возврата денег, потерянных при банкротстве организации. Сегодня около 30 человек одновременно обратились за помощью в тюменский штаб Владимира Путина, сообщил Накануне.RU лидер инициативной группы вкладчиков Николай Николаев.

"В штаб Путина обращаются вкладчики по всей стране: Краснодар, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург. В Тюмени было массовое обращение, потому что там больше всего пострадавших вкладчиков. Попробуем организовать подобное и в Москве. Мы будем продолжать обращаться в штабы, поскольку наша ситуация имеет ярко выраженный политический характер. Какой информацией может обладать вкладчик, если во всех свободных источниках сообщалось, что с банком все хорошо? И резко появляется информация о том, что банк не просто - банкрот, а капитал банка снижен в три раза относительно его начальной оценки. Это нонсенс, такого быть не может, за такое кто-то должен нести ответственность. Походы в штаб будут продолжаться", - сообщил активист.

Также Николай Николаев сообщил, что до сих пор не получил ответа на свое обращение от государственного советника РФ третьего класса, начальника департамента управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Эрика Григоряна. Напомним, в середине декабря прошлого года активисты встретились с сотрудником АП. Вкладчики рассчитывали, что теперь проблема банка "Югра" будет рассматриваться на "высшем уровне". Однако в итоге получили очередные отписки, причем дата ответов совпала с датой проведения встречи. После этого превышенцы "Югры" потребовали уволить Эрика Григоряна.