На Среднем Урале потушен мощнейший пожар на пилораме. Стала известна причина

На Среднем Урале более 30 пожарных и девять единиц пожарной и спецтехники ликвидировали пожар на пилораме. Инцидент произошел в промышленной зоне в Верхней Салде. Площадь возгорания составила 1200 кв.м, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 16.00 по местному времени пожар был потушен. Как установили пожарные дознаватели, пожар произошел в сушильной камере, откуда с учетом большой горючей загрузки огонь быстро распространился по всему помещению пилорамы.

Предварительной версией случившегося эксперты МЧС называют нарушение технологического процесса при сушке досок.

Пострадавших в результате пожара нет.