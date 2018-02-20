СМИ: Возбуждено дело об убийстве летчика Су-25, сбитого в Сирии

Российские военные следователи возбуждено уголовное дело по статье "убийство" по факту гибели пилота Су-25 Романа Филипова, сбитого в Сирии.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, военно-следственными органами СК России была проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

В ходе следствия планируется задействовать международные каналы сотрудничества правоохранительных органов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 февраля во время вылета на боевое задание в провинции Идлиб ракетой с земли был сбит самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, но он попал на захваченную боевиками территорию. Офицер принял бой и отстреливался, пока ситуация не стала безнадежной, а затем подорвал себя гранатой. Район был сразу обложен мощными ударами ракет "Калибр", удалось ликвидировать не менее трех десятков террористов.