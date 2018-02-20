В Златоусте педофила приговорили к 16 годам в колонии особого режима

В Златоусте местного жителя приговорили к 16 годам в колонии особого режима за совершение преступления против половой неприкосновенности 7-летнего мальчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В июне прошлого года осужденный встретил 7-летнего соседского мальчика, которого перенес в заброшенное здание, где избил и совершил с ним акт мужеложства. Он был застигнут на месте преступления родителями ребенка и задержан.

Известно, что мужчина уже был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и страдает расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии.

Также судом ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача психиатра в амбулаторных условиях.