Следователи заинтересовались смертью рабочего на стройке пермского зоопарка

Началась доследственная проверка обстоятельств гибели строителя пермского зоопарка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Погибший 19 февраля слесарь находился в составе бригады, занимавшейся устройством в зверинце сети водоснабжения и дождевой канализации по договору с заказчиком, фирмой "СТУЗ". Во время работ на строителя, находившегося в траншее, обрушился грунт. Он умер на месте.

Проверка продолжается.