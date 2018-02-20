ОКР: все пробы, взятые у Крушельницкого до начала Олимпийских игр, были отрицательными

В Олимпийском комитете России выступили с официальным заявлением по поводу обнаружения мельдония в допинг-пробе В российского керлингиста Александра Крушельницкого. Там заявили, что проведут всестороннее расследование ситуации.

Напомним, проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещенного препарата в организме спортсмена.

"Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с этим, обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Общеизвестно, что эффект от употребления мельдония достигается исключительно при его регулярном курсовом использовании, а метаболиты фиксируются в организме человека около девяти месяцев с момента окончания приема препарата. Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека. Проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается", - говорится в заявлении на официальном сайте ОКР.

Отмечается, что Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства РФ для установления всех деталей произошедшего.

Как сообщало Накануне.RU, заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх предварительно назначено на четверг, 22 февраля.