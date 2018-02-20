Ничего криминального не происходит: в Екатеринбурге возле аэропорта "Кольцово" учения по задержанию преступников

Сегодня в Октябрьском районе столицы Среднего Урала многие очевидцы стали невольными зрителями спецоперации правоохранительных органов. О том, что конкретно случилось в непосредственной близости от воздушной гавани областного центра, Накануне.RU рассказал официальный представитель регионального полицейского главка Валерия Горелых.

"В районе екатеринбургского аэропорта "Кольцово", где сегодня граждане наблюдают большое количество сотрудников полиции и спецтехники, ничего криминального и опасного для людей не происходит. В данном микрорайоне органы внутренних дел совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии проводят плановые двухдневные учения, в рамках которых отрабатываются навыки взаимодействия при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе по задержанию вооруженных преступников и пресечению групповых нарушений общественного порядка. Прошу с пониманием относится к деятельности силовиков. Тренировка не является препятствием для нормального функционирования воздушной гавани", - прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.