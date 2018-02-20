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20.02.2018
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"Синергия" добивается возврата многомиллионной субсидии в "Свинокомплекс Пермский"
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Свинокомплекс пермский, свиньи (2017) | Фото: Маргарита Рощупкина

ГК "Синергия" через Арбитражный суд Пермского края добивается признания недействительной сделки по перечислению субсидии в отрасли свиноводства, заключенной между министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края и ООО "Свинокомплекс Пермский", передает корреспондент Накануне.RU.

Истец требует применить последствия недействительности сделки и вернуть в ООО 103,8 млн руб. Иск будет рассмотрен на заседании, которое состоится 12 марта.

Напомним, субсидию в сумме 103,8 млн руб. АО "Свинокомплекс "Пермский" получило на обеспечение затрат на производство и реализацию мяса свиней в 2017 г. ООО "Свинокомплекс "Пермский" не могло получить господдержку, так как по условиям адресат субсидии не должен иметь просроченной задолженности или находиться в банкротстве.

Принадлежащее краевому правительству, АО "Пермский свинокомплекс" 1 декабря расторгло договор аренды с ООО "Свинокомплекс "Пермский", арендатором которого выступала ГК "Синергия". Основанием для расторжения договора стало неисполнение обязательств по аренде. Напомним, ООО арендовало имущественный комплекс у АО, но в 2017 году вошло в процедуру банкротства. С декабря все работники ООО были трудоустроены в краевое акционерное общество, за юрлицом, принадлежащим арендатору, числятся задолженность по налоговым платежам и взносам. В министерстве сельского хозяйства края сообщили, что ситуация на предприятии стабилизируется.

Другие новости по темам: свинокомплекс пермский, группа компаний синергия, арбитражный суд, субсидия, банкротство
20.02.2018 14:59 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
16:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.02.2018 11:22 Мск
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