"Синергия" добивается возврата многомиллионной субсидии в "Свинокомплекс Пермский"

ГК "Синергия" через Арбитражный суд Пермского края добивается признания недействительной сделки по перечислению субсидии в отрасли свиноводства, заключенной между министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края и ООО "Свинокомплекс Пермский", передает корреспондент Накануне.RU.

Истец требует применить последствия недействительности сделки и вернуть в ООО 103,8 млн руб. Иск будет рассмотрен на заседании, которое состоится 12 марта.

Напомним, субсидию в сумме 103,8 млн руб. АО "Свинокомплекс "Пермский" получило на обеспечение затрат на производство и реализацию мяса свиней в 2017 г. ООО "Свинокомплекс "Пермский" не могло получить господдержку, так как по условиям адресат субсидии не должен иметь просроченной задолженности или находиться в банкротстве.

Принадлежащее краевому правительству, АО "Пермский свинокомплекс" 1 декабря расторгло договор аренды с ООО "Свинокомплекс "Пермский", арендатором которого выступала ГК "Синергия". Основанием для расторжения договора стало неисполнение обязательств по аренде. Напомним, ООО арендовало имущественный комплекс у АО, но в 2017 году вошло в процедуру банкротства. С декабря все работники ООО были трудоустроены в краевое акционерное общество, за юрлицом, принадлежащим арендатору, числятся задолженность по налоговым платежам и взносам. В министерстве сельского хозяйства края сообщили, что ситуация на предприятии стабилизируется.