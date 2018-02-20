В Постпредство ЕС в Москве прислали конверт с неизвестным порошком

Конверт с подозрительным порошком прислали в канцелярию постоянного представительства Евросоюза в центре Москвы.

По факту инцидента полиция уже начала проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в экстренных службах столицы.

В столичном ГУ МЧС заявили, что вещество не представляет опасности. "На место была направлена мобильная лаборатория МЧС для проведения экспресс-анализа для замеров радиации и химических веществ. Исследование показало, что вещество не представляет угрозы для работников представительства и населения", - отметили в МЧС.​

На прошлой неделе конверты с белым порошком получили ряд посольств, расположенных в Москве. В полиции также заявили, что содержимое конвертов никакой опасности не представляет.