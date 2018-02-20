Бывшего министра экономического развития Ингушетии подозревают в превышении полномочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра экономического развития республики Ингушетия. Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий в виде значительного материального ущерба.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в апреле 2015 года чиновник, превышая свои должностные полномочия, заключил с коммерческой организацией из Ингушетии, занимающейся производством и реализацией мясомолочной продукции, инвестиционный договор. Как удалось выяснить следователям, после этого он выдал данной организации свидетельство, на основании которого стоимость платы за аренду мясомолочного комплекса была снижена на 95%. В результате бюджету республики был причинен значительный материальный ущерб на сумму 27 млн руб.

Сейчас представители Следственного комитета совместно с сотрудниками УФСБ устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.