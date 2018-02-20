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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
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Юрий Болдырев на Ямале: "Севера нельзя ставить на вульгарные рыночные рельсы" "Раньше мы на Севере от нечего делать шли в магазин и что-нибудь покупали. Здесь очень скучно же. Взял, пошел купил себе телевизор или еще какую штуку. Просто от нечего делать, — ностальгирует собеседник по безоблачным денькам. — Теперь зарплаты мизерные, я, работая в нефтянке, при всех северных надбавках и коэффициентах, получал 44 тыс. руб. при необходимых для содержания семьи 90 тыс. То есть я, работая, был за чертой бедности".
20.02.2018
политика ;
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Турчак настроил уральских "единороссов" на "смысловую перезагрузку"
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Промышленный форум УрФО &quot;Локомотивы роста заводы развития&quot;, Андрей Турчак (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге под председательством Ивана Квитки прошло заседание Уральского Межрегионального координационного совета (МКС) "Единой России", в котором принял участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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Отметим, что совещание прошло в закрытом для СМИ формате, однако по данным источников, присутствовавших на мероприятии, революционных заявлений не прозвучало, выступление партийного функционера по сути свелось к тезисам, с которыми он ранее обратился к однопартийцами в ходе заседания президиума генсовета "ЕР", передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, речь шла о том, что партии власти отводится важнейшая роль в ходе кампании по выборам президента России, в связи с чем она будет следить за формированием мобилизационной базы в каждом регионе, формировать корпус наблюдателей, одобренных и предложенных ею своему кандидату Владимиру Путину, выявлять с помощью специальных групп мониторинга факты противоправной деятельности своих оппонентов в ходе избирательной кампании, а также организовывать уличную активность.

По словам Турчака, руководители МКС к этой работе уже приступили, но каждое региональное отделение должно четко понимать, с чем оно выйдет на финишную прямую к Единому дню голосования.

Поскольку вопрос явки для "ЕР" является основным, следует ожидать, что на "главный экзамен", которым для партии станут выборы 18 марта, привлекут сторонников, членов семей, друзей и родственников "единороссов".

При этом партия заинтересована в честных и открытых выборах, поэтому наблюдатели от "ЕР" будут следить за ходом голосования на всех избирательных участках страны. Кстати, в каждом регионе уже созданы специальные группы мониторинга, задача которых контролировать противоправную деятельностью оппонентов партии власти в ходе избирательной кампании.

Ранее секретарь генсовета на встрече с активом свердловского регионального отделения партии заявил, что "Единая Россия" нуждается в перенастройке своей деятельности.

"Особое внимание будет уделено смысловой перезагрузке, - цитирует слова партийного руководителя официальный сайт "Единой России". - Это не столько смена вывески, сколько изменение внутреннего содержания партии. После завершения предвыборной кампании мы запустим по различным партийным площадкам обсуждение о направлениях смысловой перезагрузки с привлечением экспертного сообщества".

Секретарь генсовета убежден, что этот вопрос необходимо обсуждать в публичной плоскости, вовлекая в дискуссии не только политологов, но и широкие слои населения.

"Необходимость в обновлении связана с электоральными задачами, которые стоят перед партией на среднесрочный и долгосрочный периоды с учетом подготовки к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Кроме того, важно сделать так, чтобы к Единому дню голосования в сентябре этого года мы подошли на пике формы как в электоральном, так и в содержательном, организационном плане", – отметил Турчак.

Другие новости по темам: партия Единая Россия, Уральский Межрегиональный координационный совет, Александр Турчак
20.02.2018 14:27 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:27 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.02.2018 12:22 Мск
В Екатеринбург прибыл секретарь генсовата "Единой России" Андрей Турчак

Ранее 12.02.2018 15:05 Мск
В Екатеринбурге ожидают приезда "генсека" "Единой России"








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Турчак настроил уральских "единороссов" на "смысловую перезагрузку"
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