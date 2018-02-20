Турчак настроил уральских "единороссов" на "смысловую перезагрузку"

В Екатеринбурге под председательством Ивана Квитки прошло заседание Уральского Межрегионального координационного совета (МКС) "Единой России", в котором принял участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Отметим, что совещание прошло в закрытом для СМИ формате, однако по данным источников, присутствовавших на мероприятии, революционных заявлений не прозвучало, выступление партийного функционера по сути свелось к тезисам, с которыми он ранее обратился к однопартийцами в ходе заседания президиума генсовета "ЕР", передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, речь шла о том, что партии власти отводится важнейшая роль в ходе кампании по выборам президента России, в связи с чем она будет следить за формированием мобилизационной базы в каждом регионе, формировать корпус наблюдателей, одобренных и предложенных ею своему кандидату Владимиру Путину, выявлять с помощью специальных групп мониторинга факты противоправной деятельности своих оппонентов в ходе избирательной кампании, а также организовывать уличную активность.

По словам Турчака, руководители МКС к этой работе уже приступили, но каждое региональное отделение должно четко понимать, с чем оно выйдет на финишную прямую к Единому дню голосования.

Поскольку вопрос явки для "ЕР" является основным, следует ожидать, что на "главный экзамен", которым для партии станут выборы 18 марта, привлекут сторонников, членов семей, друзей и родственников "единороссов".

При этом партия заинтересована в честных и открытых выборах, поэтому наблюдатели от "ЕР" будут следить за ходом голосования на всех избирательных участках страны. Кстати, в каждом регионе уже созданы специальные группы мониторинга, задача которых контролировать противоправную деятельностью оппонентов партии власти в ходе избирательной кампании.

Ранее секретарь генсовета на встрече с активом свердловского регионального отделения партии заявил, что "Единая Россия" нуждается в перенастройке своей деятельности.

"Особое внимание будет уделено смысловой перезагрузке, - цитирует слова партийного руководителя официальный сайт "Единой России". - Это не столько смена вывески, сколько изменение внутреннего содержания партии. После завершения предвыборной кампании мы запустим по различным партийным площадкам обсуждение о направлениях смысловой перезагрузки с привлечением экспертного сообщества".

Секретарь генсовета убежден, что этот вопрос необходимо обсуждать в публичной плоскости, вовлекая в дискуссии не только политологов, но и широкие слои населения.

"Необходимость в обновлении связана с электоральными задачами, которые стоят перед партией на среднесрочный и долгосрочный периоды с учетом подготовки к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Кроме того, важно сделать так, чтобы к Единому дню голосования в сентябре этого года мы подошли на пике формы как в электоральном, так и в содержательном, организационном плане", – отметил Турчак.