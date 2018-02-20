Пермяки пожаловались на сильные хлопки по всему городу, спасатели говорят об отсутствии внештатных ситуаций

Жители различных населенных пунктов Перми пожаловались на хлопки, похожие на взрывы. Спасатели проверяют эту информацию: пока известно, что все предприятия работают в штатном режиме, передает корреспондент Накануне.RU.

В одной из групп в соцсети рассказывают, что, по информации подписчиков, в центре Перми что-то взорвалось. Ударная волна прошла по всему городу, дребезжали окна". Комментаторы отмечают, что "два хлопка было в районе Парковый", "один хлопок – в Закамске", "Кировский – один сильный хлопок".

"Сейчас в режиме видеоконференцсвязи с управлением находятся все специалисты Единых дежурно-диспетчерских служб всех районов края. Внештатных и аварийных ситуаций в Прикамье не зарегистрировано. Все предприятия Перми и края работают в штатном режиме, аварий нет. Специалисты выясняют, что было источником этих звуков", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.