Челябинский облсуд оставил в силе приговор банде автоугонщиков

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор в отношении членов организованной группы, совершавшей хищения дорогостоящих автомашин премиальных марок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Приговор обжаловали осужденные и их защитники и просили вынести оправдательный приговор.

Напомним, трое участников организованной группы осуждены к длительным срокам лишения свободы за хищения дорогостоящих автомашин. В числе похищенных машин имелись "Рейндж-Ровер", "Тойота Ленд Крузер-200" и "Прадо", "Лексус LX-570" и другие. Стоимость машин составляла от 1 до 7 миллионов рублей. При совершении преступлений использовались специальные приспособления и устройства.

Главный участник группы осужден за 9 эпизодов хищений к 11 годам лишения свободы. Двое других участников осуждены за 8 преступлений к 10 годам 1 месяцу и 9 годам 6 месяцам лишения свободы соответственно.