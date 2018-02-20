Российские хоккеисты сыграют с Норвегией в четвертьфинале Олимпиады-2018

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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Юрий Болдырев на Ямале: "Севера нельзя ставить на вульгарные рыночные рельсы" "Раньше мы на Севере от нечего делать шли в магазин и что-нибудь покупали. Здесь очень скучно же. Взял, пошел купил себе телевизор или еще какую штуку. Просто от нечего делать, — ностальгирует собеседник по безоблачным денькам. — Теперь зарплаты мизерные, я, работая в нефтянке, при всех северных надбавках и коэффициентах, получал 44 тыс. руб. при необходимых для содержания семьи 90 тыс. То есть я, работая, был за чертой бедности".
20.02.2018
политика ;
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Новости
20.02.2018 14:04 Мск (16:04 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Российские хоккеисты сыграют с Норвегией в четвертьфинале Олимпиады-2018
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Россия - Словения, хоккей, ОИ-2018 (2018) | Фото: twitter.com/championat

Сегодня определился соперник российской хоккейной команды по четвертьфиналу на Олимпийских играх-2018. Как сообщили Накануне.RU в Федерации хоккея России, им стала Норвегия, в овертайме обыгравшая сборную Словении – 2:1.
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В предварительном раунде сборная Норвегии выступала в группе С вместе с командами Швеции, Финляндии и Германии. По итогам трех матчей норвежцы набрали всего одно очко, уступив Швеции (0:4), Финляндии (1:5) и Германии в серии буллитов – 1:2, в итоге заняв последнее место в группе. Разница шайб у команды составила 2-11.

Четвертьфинальный матч Россия - Норвегия состоится завтра, 21 февраля. Начало игры в 10.40 по московскому времени.

Напомним, уже известно, что ворота российской команды в предстоящем четвертьфинале будет защищать Василий Кошечкин.

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20.02.2018 14:04 Мск | Южная Корея | информационная служба Накануне.RU
16:04 Екб


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Российские хоккеисты сыграют с Норвегией в четвертьфинале Олимпиады-2018
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