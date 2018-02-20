Российские хоккеисты сыграют с Норвегией в четвертьфинале Олимпиады-2018

Сегодня определился соперник российской хоккейной команды по четвертьфиналу на Олимпийских играх-2018. Как сообщили Накануне.RU в Федерации хоккея России, им стала Норвегия, в овертайме обыгравшая сборную Словении – 2:1.

В предварительном раунде сборная Норвегии выступала в группе С вместе с командами Швеции, Финляндии и Германии. По итогам трех матчей норвежцы набрали всего одно очко, уступив Швеции (0:4), Финляндии (1:5) и Германии в серии буллитов – 1:2, в итоге заняв последнее место в группе. Разница шайб у команды составила 2-11.

Четвертьфинальный матч Россия - Норвегия состоится завтра, 21 февраля. Начало игры в 10.40 по московскому времени.

Напомним, уже известно, что ворота российской команды в предстоящем четвертьфинале будет защищать Василий Кошечкин.