В Махачкале МВД проводит выемку документов в офисе "Газпрома"

Сотрудники МВД проводят проверку и изъятие документов в офисе "Газпром межрегионгаз Махачкала". Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, специальные мероприятия проходят в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Задержаний и обысков нет.

В ООО "Газпром межрегионгаз", в свою очередь, заявили, что следственные действия связаны с делом, возбужденным по заявлению Группой "Газпром межрегионгаз" еще в 2013 году по итогам проведенной инвентаризации в дагестанском филиале ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск".

Напомним, ранее в Дагестане прошли задержания и аресты высокопоставленных чиновников. Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо уже арестованы.