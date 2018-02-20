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20.02.2018
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Общественники Екатеринбурга просят включить телебашню в реестр памятников культуры
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телебашня, акция, сбор подписей против сноса (2018) | Фото: Накануне.RU

Общественник Екатеринбурга, председатель областного отделения ВООПИиК Олег Букин подал заявление на включение недостроенной телебашни в реестр памятников истории и культуры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Эксперт разместил документ на своей странице в Facebook, но выразил опасение, что чиновники даже не будут рассматривать заявление лишь потому, что башне "якобы нет 40 лет".

"Но мы считаем аргументированно, что ей есть 40 лет. Во-первых, решение о постройке башни в Свердловске принималось в Москве в конце 1970-х гг. Во-вторых, проектирование велось в начале 1970-х гг.", - пишет Букин.

По его словам, сейчас нужно написать заключение об историко-культурной ценности объекта и направить его в управление госохраны.

"Нужно спасти от сноса башню. Ну, а мы тем временем продолжаем исследования", - сообщил общественник.

Ранее Олег Букин просил включить в реестр памятников истории культуры старейшую баню на Куйбышева, но в результате получил отказ от управления госохраны.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Ранее появлялась информация, что башню демонтируют 23 февраля, однако в УГМК заявили, что это событие состоится не ранее второй половины марта, то есть после выборов президента.

Другие новости по темам: телебашня, Екатеринбург, УГМКА, Олег Букин, общественники
20.02.2018 13:57 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:57 Екб


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Общественники Екатеринбурга просят включить телебашню в реестр памятников культуры
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