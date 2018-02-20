В Екатеринбурге на новом митинге против сноса телебашни представят альтернативные варианты ее реконструкции

Митинг против сноса екатеринбургской телебашни, предварительно назначенный на 23 февраля, решили не проводить, чтобы подготовить более масштабную акцию, об этом сообщил Накануне.RU депутат гордумы от КПРФ Эдуард Мансуров.

По его словам, протестующие не собираются сдаваться и используют время, чтобы организовать более масштабную и яркую акцию.

"Мы решили отменить митинг, потому что дата сноса башни изменилась, в связи с этим, мы будем подготавливать более масштабную акцию. Митинг готовился к 23 февраля, так как было опасение по поводу готовящегося сноса. О митинге мы заявили заранее, ориентируясь на слухи", - говорит депутат.

Дата проведения новой акции протеста еще неизвестна, но организаторы масштабного мероприятия обещают, что всё состоится в ближайшее время.

По словам Эдуарда Мансурова, главная задача митинга – показать альтернативные варианты реконструкции телебашни.

"Мы хотим, чтобы мнение общественности было услышано. На этой акции мы планируем показать альтернативные варианты реконструкции, что очень важно. Может быть, устроим даже общественное обсуждение или голосование за различные проекты реконструкции", - добавил Эдуард Мансуров.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". На днях известный блогер Илья Варламов призвал сохранить объект.