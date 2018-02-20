Пентагон отправил второй эсминец в Чёрное море, чтобы "уменьшить чувствительность Москвы"

Пентагон объяснил усиление группировки своих ВМС в Чёрном море. Как передаёт ТАСС со ссылкой на командующего 6-м флотом ВМС США Кристофера Грэди, "решение направить сразу два корабля в Чёрное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо".

С помощью такого шага планируется "уменьшить чувствительность" к присутствию в Чёрном море американских военных кораблей.

В субботу эсминец ВМС США Carney прошёл пролив Босфор и присоединился к другому кораблю такого же класса Carney, который в прошлом году нанёс ракетный удар по базе сирийских ВВС в Шайрате.

Ранее два американских военных корабля находились в Чёрном море одновременно в июле прошлого года, когда участвовали в совместных учениях с украинским флотом.

Кроме того, в начале февраля представитель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Кеннет Макензи заявил, что Пентагон продолжит полёты своих самолётов-разведчиков над Чёрным морем, мотивируя это тем, что американские ВВС действуют в международном воздушном пространстве.