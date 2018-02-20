Строительство жилья в России будут финансировать по-новому. В ЦБ рассказали, приведет ли это к росту цен

В Госдуме состоялись парламентские слушания, участники которых обсудили новые законодательные механизмы финансирования жилищного строительства в России. Инициатором дискуссии выступил комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В повестку слушаний вошел вопрос реализации перехода от долевого строительства к проектному финансированию. Новая модель разработана по поручению президента РФ Владимира Путина и призвана "защитить граждан" от потенциального статуса "обманутый дольщик", передает корреспондент Накануне.RU.

Правительство утвердило "дорожную карту" - трехлетний план поэтапного перехода от долевого строительства к проектному финансированию. В рамках подготовительного этапа - до 30 июня 2018 года - поручено разработать законодательную базу для новой модели. На втором этапе (до 30 июня 2019 года) жилищное финансирование будет осуществляться по двум моделям. И до 31 декабря 2020 года должен быть обеспечен полный переход к механизмам использования эскроу- или спецсчетов банков.

В ходе обсуждения глава комитета ГД Николай Николаев отметил, что такая мера вводится, чтобы "не допустить регулярного появления новых обманутых дольщиков". Но при этом, по его словам, следует обеспечить сбалансированное развитие рынка жилищного строительства и гарантированное финансирование каждого объекта.

В депутатском корпусе указали на необходимость предоставления права при реализации новой модели выделять крупных, системообразующих застройщиков в отдельную группу компаний. По мнению парламентариев, быстрый переход для таких застройщиков на новый механизм финансирования невозможен и рассчитан на 4-5 лет.

В Минстрое выразили мнение, что ответственность за принятие решений о системообразующих застройщиках должны нести субъекты РФ, а не федеральное правительство. Так, замминистра ведомства Никита Стасишин напомнил, что разрешение на строительство объектов и оценку реалий, в которых осуществляется это строительство, делает субъект РФ. По его мнению, будет некорректно, если в случае возникновения проблем за последствия будет отвечать федеральное правительство.

"Субъекты должны нести ответственность за выданные заключения и привлечение средств граждан. Это не ответственность федерального бюджета, а ответственность субъекта. Если они принимают решение о системообразующих застройщиках, тогда пусть берут на себя гарантии и освобождают от требований закона", - считает замглавы Минстроя.

Вместе с тем он согласился с тем, что сегодня весь риск в случае нарушения сроков введения в эксплуатацию жилья несет гражданин. "В новой модели нам нужно гражданина избавить от этого груза", - сказал чиновник.

Самым важным результатом перехода на новую модель финансирования жилищного строительства участники рынка отмечают вовлечение в процесс нового игрока в виде банковского сообщества, который будет "заинтересован в доведении проекта до конца".

Проектное финансирование подразумевает выдачу банковских кредитов, банк становится посредником между застройщиком и покупателем и в случае проблемной ситуации берет на себя финансовые риски.

Замглавы Центрального банка Ольга Полякова в ходе слушаний отметила, что новый механизм - это "серьезная структурная реформа".

"Изменения, которые были предложены в законодательство, отвечают вопросам, которые позволят решить проблемы, связанные с обманутыми дольщиками", - сказала она. В целом Банк России считает, что проблемы, с которыми сталкивается строительная отрасль (затягивание сроков или неввод в эксплуатацию), связаны с проблемами финансирования строительства объектов недвижимости.

Эта инициатива позволит отслеживать целевое использование средств на конкретные проекты, а предложенное банковское сопровождение предусматривает возможность "приостанавливать платежи на цели, которые не имеют отношения к строительству", уточнила Полякова.

На слушаниях была внесена ясность и в вопрос стоимости кредита для застройщика в случае использования им эскроу-счетов.

"Мы понимаем, что это будет совсем не та ставка, которую сейчас предлагают банки. Это будет, конечно, же ставка гораздо ниже, даже ниже ключевой ставки", - сказала Полякова, добавив, что ставка в этом случае для застройщика может составлять 6% при действующей ставке в 7,5%. В этой связи, по мнению представителя регулятора, "говорить о том, что переход на новую модель финансирования жилищного строительства приведет к удорожанию строительства, не приходится". "С нашей точки зрения, этого не произойдет", - заверила Полякова.

Вместе с тем у представителей банковского сообщества все же остаются опасения, связанные с реализацией механизма проектного финансирования в жилищном строительстве.

В частности вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков обратил внимание на проблему высокого уровня отсечения банков, которые смогут принять участие в предлагаемой программе проектного финансирования. Речь идет о том, что в настоящее время инициатива предусматривает вовлечение в процесс банков с капиталом от 25 млрд руб. и высоким рейтингом.

"По нашим оценкам, это приведет к тому, что мы, спасая вкладчиков, можем создать перекосы для других участников рынка. При таком подходе только 19 банков попадают под эту программу и могут получить доступ к проектному финансированию", - сказал он. Козлачков подчеркнул, что в регионах существуют банки, которые давно занимаются долевым строительством, и в ряде из них уже налажен механизм финансирования стройки. "Но именно такие банки будут отрезаны от финансирования", - отметил замглавы ассоциации. В этой связи в АБР предлагают снизить уровень капитала для вхождения банка до 1 млрд и распределить уровень рейтинга для работы со счетами эскроу.

Президент ГК ПИК Сергей Гордеев назвал готовящуюся реформу в сфере финансирования жилищного строительства стратегической. "Нам нужна система финансирования стройки, которая не позволяет создавать такое явление, как "обманутые дольщики" . Люди доведены до отчаяния, это проблема не экономическая, а политическая, она на эмоциональном уровне входит в пятерку наиболее животрепещущих проблем. Цель реформы в том, чтобы наша система финансирования такого рода феномен, как "обманутые дольщики", за несколько лет зачистила и предотвратила его появление в будущем", - прокомментировал предприниматель в ходе слушаний.

Все предложения в рамках слушаний будут оформлены в итоговую резолюцию, а также рассмотрены в рамках подготовки текста соответствующего законопроекта.