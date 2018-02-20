На Среднем Урале возбуждено дело после падения хоккейных ворот на ребенка

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело после падения хоккейных ворот на ребенка. Инцидент произошел на стадионе по улице Кирова в поселке Валериановск Качканарского городского округа.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, 18 февраля на 7-летнюю девочку упали хоккейные ворота: в результате ребенок получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

"Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. С целью установления лиц, ответственных за безопасное пребывание граждан на спортивном объекте, а также того, принимались ли ими соответствующие меры для недопущения подобных инцидентов, истребуется необходимая документация. В рамках расследования будут проведены допросы свидетелей из числа непосредственных очевидцев случившегося, родственников малолетней пострадавшей и иных лиц", - сообщили в следствии.

Напомним, свою проверку по факту произошедшего также начала прокуратура.