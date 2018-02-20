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20.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
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Юрий Болдырев на Ямале: "Севера нельзя ставить на вульгарные рыночные рельсы" "Раньше мы на Севере от нечего делать шли в магазин и что-нибудь покупали. Здесь очень скучно же. Взял, пошел купил себе телевизор или еще какую штуку. Просто от нечего делать, — ностальгирует собеседник по безоблачным денькам. — Теперь зарплаты мизерные, я, работая в нефтянке, при всех северных надбавках и коэффициентах, получал 44 тыс. руб. при необходимых для содержания семьи 90 тыс. То есть я, работая, был за чертой бедности".
20.02.2018
политика ;
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Новости
20.02.2018 13:59 Мск (15:59 Екб)
политика
Инициатор "декоммунизации" в Тюмени обвинил мэрию в проведении "тайного" заседания по переименованиям
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Переименование улиц Тюмень (2018) | Фото: Накануне.RU

Тюменский депутат Игорь Ракша обвинил администрацию города в том, что они проводят тайное заседание комиссии по топонимике, на котором будет рассматриваться инициатива о возвращении улицам Тюмени исторических названий. Об этом парламентарий сообщил в своем Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"Инициировал я возвращение исторических названий двум улицам города Тюмени. Улице Хохрякова просил вернуть настоящее название Успенская, а улице Коммунистическая - Большая Монастырская. По всей логике и исходя из моего депутатского письма я не сомневался, что меня пригласят высказать свое мнение на комиссии. Какое же было мое удивление, когда я сегодня совершенно случайно узнал, что моя инициатива будет рассматриваться завтра, без меня, без приглашения людей и СМИ. Неужели комиссия по переименованию улиц будет решать за нас с вами, где нам жить и каким богам молиться, обращаясь к их именам, начертанным на названиях наших улиц? Теперь понятно, почему улица Пушкина исчезла из центра Тюмени, оказавшись в поселке Антипино, почему набережная реки Тура носит название: "Набережная реки Тура", а не Благовещенская или Царская", - высказал возмущение парламентарий.

О том, что завтра в 12.00, по адресу ул. Орджоникидзе, 34 будет рассматриваться инициатива Игоря Ракши не знали и представители другой заинтересованной стороны - КПРФ. Депутат городской думы, коммунист Александр Чепик сообщил, скорее всего, речь идет о предварительном заседании, а сам вопрос, по словам депутата будет рассмотрен в конце февраля.

"Я не знаю ни про какие закрытые заседания, мы сами тоже хотели бы прийти. Он [Ракша - прим.] ведь нашу честь коммунистическую задел, нехороший человек. Всегда перед заседанием комиссии проходит рабочее совещание аппаратчиков, наверное речь идет об этом", - сообщил депутат Александр Чепик.

Напомним, тюменские коммунисты организовали сбор подписей против переименования улиц. В областном отделении КПРФ заявили, что собрана уже сотня подписей.

В администрации Тюмени корреспонденту Накануне.RU сообщили, что заседание, о котором говорит Игорь Ракша - предварительное. Обсуждение вопроса о возвращении улицам исторических названий состоится 27 февраля, с 16.00 до 18.00 в малом зале заседаний на Первомайской, 20.

Заседание открытое,все желающие могут присутствовать, хотя специально мы никого не приглашаем, - отметили в администрации Тюмени.

Добавим, что в Тюмени предложение сменить названия улиц многие восприняли скептически, в том числе, из-за роста бюджетных расходов.

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20.02.2018 13:59 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
15:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.02.2018 11:23 Мск
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Ранее 08.02.2018 15:30 Мск
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Ранее 15.01.2018 14:52 Мск
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Ранее 15.01.2018 09:30 Мск
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Инициатор "декоммунизации" в Тюмени обвинил мэрию в проведении "тайного" заседания по переименованиям
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