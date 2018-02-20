Крым отдали по указке Запада, - экс-премьер Крыма

От Крыма украинские власти избавились осознанно и по совету "западных партнеров". Об этом заявил последний глава украинского Крыма Анатолий Могилев в эфире телеканала "112 Украина".

"Сочли Крым ненужным. Крым на будущих выборах голосовал бы не за действующую власть, поэтому его просто отбросили и о нем забыли, чем предали в первую очередь военнослужащих, которые оставались там. Кто-то заявил, что в период СНБО какие-то западные партнеры не рекомендовали силовой конфликт в Крыму. То есть когда у нас началось именно отторжение нашей территории, кто-то рекомендовал лицам, которые пришли к власти, не противодействовать этому захвату. Это, по большому счету, деяния преступные в той ситуации", - сказал Могилев.

При этом он считает, что у военных были возможности воевать за Крым. По его словам, 27 и 28 февраля он говорил с командующим береговой обороной и командующим внутренними войсками в Крыму, и они готовы были выполнять команды из Киева, но их не было.

Анатолий Могилев с 2011 по 2014 гг. возглавлял автономию. 27 февраля 2014 г. снят с должности, а его преемником стал нынешний глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в последние недели украинские чиновники рассказали о подробностях тех событий. В частности, глава СНБО Украины Александр Турчинов подтвердил, что Крым для Киева стал разменной монетой для легализации новой власти.