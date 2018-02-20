Суд приговорил заключенного чувашской колонии к удалению нацистских татуировок

В Чебоксарском районе Чувашии предметом разбирательства в суде стали татуировки у одного из осужденных, отбывающего наказание в исправительной колонии.

"Татуировки, нанесенные на тело осужденного, схожи с нацистской символикой, использовавшейся в качестве государственной символики фашисткой Германии, до степени смешения. В своих объяснениях он не отрицал того факта, что он на своем теле сделал указанные татуировки", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Чебоксарского районного суда.

Понятия "нацистская атрибутика и символика" и "атрибутика и символика, сходные с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения" включает в себя знамена, значки, атрибуты униформы, иные отличительные знаки, приветствия и приветственные жесты, использовавшиеся организациями, признанными Нюрнбергским международным трибуналом преступными, а также воспроизведение перечисленных элементов атрибутики или символики в любой форме.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ ("Публичное демонстрирование атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой"). Заключенный оштрафован на тысячу рублей, кроме того, его обязали самостоятельно удалить татуировки.

Отметим, что запрет на использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах установлен федеральным законом "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов".

Ранее в Хабаровске мужчина избил врача после вопросов о его многочисленных татуировках.