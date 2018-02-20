Борис Дубровский выступит перед депутатами ЗСО с ежегодным посланием

21 февраля губернатор Борис Дубровский выступит с традиционным ежегодным посланием в Законодательном собрании.

Как сообщили накануне в пресс-службе главы региона, Борис Дубровский подведет итоги работы правительства в 2017 году и озвучит планы на предстоящий период.

На оглашения послания также приглашены руководители федеральных органов власти, правоохранительных и надзорных структур, члены правительства Челябинской области, главы и председатели собраний депутатов муниципалитетов, представители различных общественных организаций.