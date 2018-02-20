По делу об избиении Dj Smash допросили сына вице-премьера Юрия Трутнева

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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
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Юрий Болдырев на Ямале: "Севера нельзя ставить на вульгарные рыночные рельсы" "Раньше мы на Севере от нечего делать шли в магазин и что-нибудь покупали. Здесь очень скучно же. Взял, пошел купил себе телевизор или еще какую штуку. Просто от нечего делать, — ностальгирует собеседник по безоблачным денькам. — Теперь зарплаты мизерные, я, работая в нефтянке, при всех северных надбавках и коэффициентах, получал 44 тыс. руб. при необходимых для содержания семьи 90 тыс. То есть я, работая, был за чертой бедности".
20.02.2018
политика ;
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По делу об избиении Dj Smash допросили сына вице-премьера Юрия Трутнева
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Телепнев Dj Smash Дом культуры (2018) | Фото: facebook.com, Александр Телепнев

По делу о жестоком избиении Dj Smash (Андрей Ширман) свидетелями проходят сын вице-премьера Юрия Трутнева Александр и пермский бизнесмен Тимур Гисматуллин. Оба прошли допросы, сообщает "Коммерсант".

О том, что Трутнев-младший и Гисматуллин причастны к резонансной драке, якобы заявил экс-депутат краевого парламента Александр Телепнев, которого Ширман считает своим главным обидчиком. Прошедшие допрос свидетели сообщили полицейским, что не избивали музыканта и в конфликте не участвовали. Издание уточняет, что дело о травмах столичной звезды переквалифицировали. Теперь оно – о том, что группа людей нанесла ди-джею травмы средней тяжести.

Напомним, Ширман пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил Ширмана в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает.

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15:26 Екб


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По делу об избиении Dj Smash допросили сына вице-премьера Юрия Трутнева
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