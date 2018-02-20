По делу об избиении Dj Smash допросили сына вице-премьера Юрия Трутнева

По делу о жестоком избиении Dj Smash (Андрей Ширман) свидетелями проходят сын вице-премьера Юрия Трутнева Александр и пермский бизнесмен Тимур Гисматуллин. Оба прошли допросы, сообщает "Коммерсант".

О том, что Трутнев-младший и Гисматуллин причастны к резонансной драке, якобы заявил экс-депутат краевого парламента Александр Телепнев, которого Ширман считает своим главным обидчиком. Прошедшие допрос свидетели сообщили полицейским, что не избивали музыканта и в конфликте не участвовали. Издание уточняет, что дело о травмах столичной звезды переквалифицировали. Теперь оно – о том, что группа людей нанесла ди-джею травмы средней тяжести.

Напомним, Ширман пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил Ширмана в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает.