"Приезжайте в гости, проедемся на "Волге": директор ТЮЗа Умникова ответила депутату Госдумы

Директор Екатеринбургского театра юного зрителя Евгения Умникова ответила депутату Госдумы Андрею Альшевских на покупку престижного автомобиля за 1.4 млн руб. Ранее парламентарий направил в мэрию города и прокуратуру запросы о целесообразности приобретения дорогостоящей иномарки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Спасибо за внимание к ТЮЗу. Подготовка к 90-летию театра началась с Вашего уничтожительного недоверия! Приезжайте в гости, проедемся на "Волге" 2008 года, расскажем о расходах на ее содержание и ремонт. Отчитаемся о доходах", - написала Умникова в ответ депутату на странице в Facebook.

Она добавила, что на работу и с работы ходит пешком.

Напомним, уход Умниковой из "серого дома" сопровождался чередой скандалов, связанных с повышением платы за детские сады на 40%, а также увольнением директора гимназии №9 Александра Кулагина, против чего высказались сами школьники, родители, общественники и депутаты. Чиновница собиралась пойти на пенсию и заняться скандинавской ходьбой, но возглавила лицей. Спустя год бывшая чиновница неожиданно сменила амплуа и возглавила театр.