100 тысяч за сутки: Роспотребнадзор назвал гостиницы Екатеринбурга, завышавшие цены на номера во время ЧМ

Роспотребнадзор опубликовал список гостиниц Екатеринбурга, завышавших предельно установленные цены на номера в преддверии чемпионата мира по футболу-2018.

Как передает корреспондент Накануне.RU, список опубликован на официальном сайте надзорного ведомства. Всего в нем семь гостиниц: "Хаятт Ридженси Екатеринбург", GrandHall, "Луна" и другие. Как установили в Роспотребнадзоре, в некоторых отелях стоимость проживания в одноместном номере за одни сутки на период проведения ЧМ составила 100 тыс. руб., что в 2,7 раза превышает предельно установленную. Другие гостиницы также существенно завышали цены на номера во время мундиаля.

"По всем фактам завышения предельно установленных цен при бронировании вынесены предостережения, наложены административные штрафы", - отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее семь екатеринбургских отелей попали в "черный список" Ростуризма.