100 тысяч за сутки: Роспотребнадзор назвал гостиницы Екатеринбурга, завышавшие цены на номера во время ЧМ

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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
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Юрий Болдырев на Ямале: "Севера нельзя ставить на вульгарные рыночные рельсы" "Раньше мы на Севере от нечего делать шли в магазин и что-нибудь покупали. Здесь очень скучно же. Взял, пошел купил себе телевизор или еще какую штуку. Просто от нечего делать, — ностальгирует собеседник по безоблачным денькам. — Теперь зарплаты мизерные, я, работая в нефтянке, при всех северных надбавках и коэффициентах, получал 44 тыс. руб. при необходимых для содержания семьи 90 тыс. То есть я, работая, был за чертой бедности".
20.02.2018
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100 тысяч за сутки: Роспотребнадзор назвал гостиницы Екатеринбурга, завышавшие цены на номера во время ЧМ
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коллаж, ЧМ-2018, стадионы, звезды футбола, Мохамед Салах, Луис Суарес, Хавьер Эрнандес (2017) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор опубликовал список гостиниц Екатеринбурга, завышавших предельно установленные цены на номера в преддверии чемпионата мира по футболу-2018.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, список опубликован на официальном сайте надзорного ведомства. Всего в нем семь гостиниц: "Хаятт Ридженси Екатеринбург", GrandHall, "Луна" и другие. Как установили в Роспотребнадзоре, в некоторых отелях стоимость проживания в одноместном номере за одни сутки на период проведения ЧМ составила 100 тыс. руб., что в 2,7 раза превышает предельно установленную. Другие гостиницы также существенно завышали цены на номера во время мундиаля.

"По всем фактам завышения предельно установленных цен при бронировании вынесены предостережения, наложены административные штрафы", - отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее семь екатеринбургских отелей попали в "черный список" Ростуризма.

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20.02.2018 13:17 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:17 Екб


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100 тысяч за сутки: Роспотребнадзор назвал гостиницы Екатеринбурга, завышавшие цены на номера во время ЧМ
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