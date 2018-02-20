Уралвагонзавод представил лучшие практики наставничества

Директор Центра подготовки персонала Сергей Васильев, начальник отдела обучения персонала Светлана Климан и директор Выставочного комплекса Алла Пислегина приняли участие в окружном форуме "Наставник" в Екатеринбурге. В рамках мероприятия представители Уралвагонзавода рассказали о наставничестве на производстве, в социальной сфере, в образовании и кружках.

На Уралвагонзаводе сейчас 332 действующих наставника, 1421 – в резерве. Они передают свои знания и опыт коллегам в цехах и отделах предприятия, а также подрастающему поколению: развивается система наставничества в социальной сфере в рамках соцпартнерства с детскими образовательными учреждениями Дзержинского района Нижнего Тагила. Это направление работы появилось на Уралвагонзаводе в советские годы. В 2011 году оно вышло на новый уровень.

Сегодня завод сотрудничает с 34 детскими садами МАДОУ "Детство", 20 школами и 2 техникумами Вагонки, Дзержинским Дворцом детского и юношеского творчества и Нижнетагильским технологическим институтом (филиалом) УрФУ. Им оказывается помощь по оснащению современным учебным оборудованием и технологиями. С воспитанниками проводится профориентационная работа.

Ребятам рассказывают о востребованных специальностях и перспективах работы на промышленном предприятии. Организуют экскурсии в производственные и учебные цехи УВЗ, проводят и другие мероприятия, которые помогают при выборе рабочих и инженерных профессий. Интерес к точным наукам прививается через участие в региональных и федеральных учебных конкурсах, куда талантливые ребята отправляются при поддержке завода. Старшеклассники могут попробовать свои силы в олимпиаде по физике на призы исполнительного директора Уралвагонзавода Владимира Рощупкина. Дошколята каждый год встречаются на малых олимпийских играх, организованных УВЗ, где состязаются в скорости, меткости и выносливости.

Активные и популярные сегодня формы работы используются в Выставочном комплексе Уралвагонзавода, куда ежегодно приходят порядка 30 000 человек, и треть из них - учащиеся школ, колледжей и техникумом Нижнего Тагила. Квесты, мастер-классы, театрализованные представления, экскурсии, уроки мужества и викторины погружают ребят в индустриальную культуру Уралвагонзавода. Просветительские программы подготовлены с преобладанием историко-технической тематики.

Например, ученики начальных классов знакомятся с металлургией на уроке "Тайна чугунного колеса". Ко Дню космонавтики учащиеся среднего звена приходят на занятие "Космос начинается на земле" и узнают о вкладе предприятия в историю космонавтики. Для старшеклассников организуются "Дни науки и техники": ребята встречаются с представителями инженерной и рабочей элиты завода.

"Очень важно, когда от старшего опытного поколения, не важно сколько ему лет, сформирован пакет знаний, который должен быть сохранен, тиражирован и передан. Необходимо найти механизм передачи этих знаний, чтобы предприятие дальше жило и развивалось. Поэтому наставничество всегда востребовано, актуально. Сегодня очень важно понять и увидеть понять новые технологии, новые практики, для того чтобы можно было их применять у себя, на Уралвагонзаводе, для того, чтобы улучшать ситуацию с квалификацией нашего персонала", - рассказал директор Центра подготовки персонала УВЗ Сергей Васильев.