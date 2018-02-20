На Южном Урале бывшего почтальона, присвоившего пенсионные выплаты, приговорили к обязательным работам

В Копейске суд назначил 200 часов обязательных работ бывшему почтальону за присвоение пенсионных выплат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемая, в период с ноября 2015 по май 2016 года, получила от руководителя отделения связи денежные средства и платежные поручения, предназначенные для пенсионной выплаты гражданину. Экс-почтальон узнала, что пенсионер находится в местах лишения свободы и решила получать его пенсию, и вносить подпись в платежное поручение. Таким образом она присвоила себе денежные средства в сумме свыше 58 тыс. руб.

Стоит отметить, что женщина признала вину и добровольно возместила ущерб.

"Виновная сотрудница уволена. Руководство почтамта оказывало максимальное содействие следствию в расследовании дела в отношении бывшего почтальона отделения связи. Отметим, аппаратом управления филиала принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами филиала, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока", - отметила представитель УФПС Челябинской области Светлана Замятина.