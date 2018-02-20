"Подождите! Не ломайте!" Депутат рассказал, почему подписал обращение к Козицыну с просьбой не сносить телебашню

Депутаты Екатеринбургской городской думы направили открытое письмо директору УГМК Андрею Козицыну с просьбой не демонтировать недостроенную телебашню. Об обращении Накануне.RU рассказал один из подписантов, депутат Олег Хабибуллин.

"Мы говорим о том, что надо сохранить башню. Правильно ли УГМК поступает, что не оповещает население [о дате демонтажа]? Они неправильно действуют изначально,объявляя о том, что ваше мнение будет учтено, а потом в тиши кабинета всё передаётся в частные руки. Направить открытое письмо Козицыну - нормальная форма обращения, чтобы это было не только между нами, чтобы люди видели. Есть депутаты, хоть и меньше половины, которые хотят сказать: "Подождите. Не ломайте. Разрушить можно всегда", - рассказал Накануне.RU Хабибуллин.

Всего под письмом поставили подписи восемь человек, известно как минимум о еще двух противниках сноса, которые по каким-то причинам этого не сделали - Эдуарде Мансурове и Константине Киселеве.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Ранее появлялась информация, что башню демонтируют 23 февраля, но это информация не была подтверждена в УГМК. Теперь это событие состоится не ранее второй половины марта, то есть после выборов президента. 10 февраля состоялся масштабный митинг против сноса объекта.