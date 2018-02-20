В подмосковном кафе барменша до смерти избила клиента

В Подмосковье работница кафе подозревается в нанесении смертельных травм посетителю. Женщина уже задержана, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области, 17 февраля в одном из кафе города Коломны между сотрудницей, которая работала барменом, и посетителем заведения произошел конфликт, быстро переросший в драку. В ходе потасовки женщина нанесла клиенту не менее пяти ударов кулаком в область лица и головы. От полученных ударов тот упал, стукнулся головой о кафель и скончался на месте.

"Согласно данным эксперта, смерть мужчины наступила в результате черепно-мозговой травмы. Кроме того, следствие располагает данными, что подозреваемая имеет непогашенную судимость за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - прим.). В 2016 году Коломенским городским судом она была осуждена к трем годам лишения свободы условно. Потерпевший также ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Сейчас барменша задержана и допрошена в качестве подозреваемой. Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения. Расследование продолжается.