Пожизненно отстраненные биатлонистки подадут иск к Родченкову в суд Нью-Йорка

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подадут иск в суд Нью-Йорка к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Об этом сообщает New York Times.

Спортсменки потребуют от Родченкова денежную компенсацию в размере $10 млн каждая, передает Интерфакс.

Поддержку Зайцевой, Вилухиной и Романовой окажет Михаил Прохоров, который во время Олимпиады в Сочи возглавлял Союз биатлонистов России (СБР).

27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. 1 декабря МОК дисквалифицировал Зайцеву.

В январе Зайцева, Вилухина и Романова, также как и остальные дисквалифицированные спортсмены, подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Однако суд не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Их дела будут рассмотрены позднее.