СМИ: Порошенко предлагает Тимошенко пост премьера за отказ от президентских амбиций

Президент Украины Петр Порошенко ведет переговоры с Юлией Тимошенко о сделке по теме будущих парламентских и президентских выборов. С обеих сторон подтверждают факт переговоров, хотя и не раскрывают подробностей. Как пишут украинские СМИ, речь идет о предложении ей поста премьер-министра в обмен на то, что она откажется от участия в выборах президента.

В настоящее время прорабатывается вариант, когда фракция Порошенко объявит о выходе из коалиции с "Народным фронтом", и будут объявлены досрочные парламентские выборы, после которых будет сформирована совместная коалиция с партией Тимошенко, а она получит пост премьера. Попутно Порошенко уберет нынешнего премьера Владимира Гройсмана, с которым нарастают противоречия, пишет "Страна.ua".

Встреча Порошенко и Тимошенко состоялась 5 февраля, после чего Порошенко начал вносить новые кандидатуры в ЦИК, что может свидетельствовать о подготовке досрочных выборов.