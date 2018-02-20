На Южном Урале программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлены на 2018 год

В Челябинской области будет продолжена реализация программы "Земский доктор". На заседании правительства области утвердили порядок предоставления единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам на 2018 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Единовременные компенсационные выплаты врачам и фельдшерам, поступившим на работу в сельские населенные пункты на условиях полного рабочего дня, составляют 1 млн руб. для врачей и 500 тыс. руб. для фельдшеров.

"Программа важная. В этом году ее расширили для медицинских работников малых городов с населением до 50 тысяч человек", – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Стоит отметить, что за время действия программ в сельские больницы трудоустроились 566 врачей и 25 фельдшеров.

В 2018 году на реализацию программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" предусмотрены средства в размере 94 млн руб. Это позволит предоставить выплаты 73 врачам и 42 фельдшерам.