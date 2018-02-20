КНДР достраивает новый ядерный реактор

КНДР практически достроила легководный ядерный реактор. Как передаёт южнокорейское издание The Korea Herald, снимки с гражданских спутников свидетельствуют о значительном прогрессе в строительстве реактора в Йонбене, которое началось ещё в 2010 г.

К открытию Олимпиады Южную Корею посетила делегация высокого уровня из КНДР, на момент проведения Игр были прекращены военные учения вблизи Корейского полуострова, а Мун Чжэ Ину было передано приглашение посетить Пхеньян.

В то же время сохраняются разногласия по ключевой проблеме Корейского полуострова, а именно – признанию ядерного статуса КНДР. США и их союзники считают, что любой диалог с Пхеньяном возможен только после его ядерного разоружения. Северная Корея со своей стороны отказывается обсуждать вопрос о своём ядерном статусе.