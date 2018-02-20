Пушков: Порошенко пора в отставку

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков предложил украинскому президенту Петру Порошенко подать в отставку. Сенатор напомнил о высказываниях, которые тот сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, во время выступления Порошенко объявил, что российский триколор "не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы". Также он призвал "дожать Россию" и захватить Донбасс силами ООН.

Ситуацию прокомментировал Алексей Пушков. Он отметил, что даже немецкие СМИ, всегда стоящие на стороне Киева, пишут о "печальном эффекте" выступления Порошенко в Мюнхене.

"Дребезжащая" критика России уже не пользуется прежним спросом: ее и так перебор. А другой песни у Порошенко нет. Пора в отставку", - написал сенатор в своем Твиттере.

Напомним, ранее Пушков ответил на выдвинутые Порошенко условия возобновления переговоров с Россией.