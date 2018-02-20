Тюменский победитель "Лидеров России" возглавил Агропромышленную лизинговую компанию

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев встретился с победителем всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Максимом Скворцовым и предложил ему возглавить Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Система управления нуждается в таких, как вы, — креативных, амбициозных, нацеленных на достижение результата. Пройдя серьезный отбор, вы доказали, что обладаете большим потенциалом, который можете реализовать на благо региона. Убежден, у вас достаточные знания и опыт, чтобы справиться с поставленными задачами, повысить эффективность компании как регионального института развития", - сказал Якушев.

Скворцов – выпускник Тюменского государственного университета, работает в банковской сфере. В одной из компаний он прошел путь от бухгалтера до руководителя структурного подразделения.

"Тюменская агропромышленная лизинговая компания" учреждена в марте 1996 г., на 86% ею владеет департамент имущественных отношений Тюменской области. Она является безусловным лидером в сегменте техники и оборудования сельскохозяйственного назначения в РФ. Стабильно входит в ТОП-40 крупнейших лизингодателей России и тройку крупнейших лизингодателей Урала и Западной Сибири.

При ее непосредственном участии обновляется значительная часть основных фондов в сельском хозяйстве Тюменской области. Компания участвует в реализации ряда значимых проектов в промышленности региона, активно развивает программы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.